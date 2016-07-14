Москва, 14 июля, 2016, 10:49 — ИА Регнум. В Москве и области ликвидируют последствия грозы, в результате которой пострадали 7 человек, были повалены более 300 деревьев, повреждения получили более 20 автомобилей, подтоплены участки дороги и обесточены два населенных пункта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Людмила Лис ИА REGNUM Последствия стихии

«Из-за неудовлетворительной работы ливневой канализации в Москве на 27 участках произошло подтопление проезжей части. Повреждена кровля 10 жилых домов в Можайском районе Московской области. В результате обрывов линий электропередачи было нарушено энергоснабжение в двух населенных пунктах Можайского района, в которых проживают более 130 человек. В настоящее время электричество восстановлено», — сообщает МЧС.

В Московской области гроза частично разрушила 55 домов, сообщил на своей странице «Вконтакте» губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, особенно пострадали Можайский и Рузский районы: в результате стихии там вырваны дорожные знаки, дороги завалены мусором и деревьями, а также местами разрушены линии электропередач.

«Муниципальные и дорожные службы полностью мобилизованы. В экстренном режиме идут восстановительные работы», — сообщил губернатор.

Одиночный сбой произошел в движении метро. В результате падения дерева на контактную сеть было остановлено движение электропоездов между станциями «Багратионовская» и «Филевский парк» Филевской линии Московского метрополитена. Его восстановили примерно за полчаса.

Всего в ликвидации последствий стихии задействованы более 500 человек и используется почти 150 единиц техники.

Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь на 14 июля 2016 года в Москве и области прошла сильнейшая гроза. Люди получили травмы в результате падения деревьев, обрушенных штормовым ветром: по подсчетам МЧС было повалено порядка 300 деревьев. Стволы обрушились на автомобили и постройки.

В течение минувшей ночи выпало более 35% месячной нормы осадков.