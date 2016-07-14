Владивосток, 14 июля, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Проблема авиасообщения Дальнего Востока с западными областями России всегда стояла остро, однако выход из этой ситуации есть. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель Приморского отделения «Деловой России», эксперт ОНФ Алексей Тимченко заявил, что решение проблемы, когда билет из Владивостока в Москву и обратно обходится человеку в более чем 100 тысяч рублей, лежит в двух плоскостях.

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Согласно данным на сегодняшний день, 14 июля, самый дешёвый билет из Владивостока до Москвы и обратно на 16 июля одному пассажиру обойдётся в 103 999 рублей. Причём это даже не прямой рейс: придётся сделать четыре пересадки, и в итоге вы проведёте в пути свыше 58 часов. Билеты на прямые рейсы уже отсутствуют.

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Улететь через неделю, 21 июля, и вернуться обратно будет стоить 82 499 рублей: три пересадки и более 48 часов пути. Через месяц билет обойдётся в 64 999 рублей — прямой, 53 499 — с пересадкой в Новосибирске.

Ближайший поезд до Москвы, билеты на который ещё есть в наличии, отходит 18 июля. Цена вопроса варьируется от 16 220 до 53 080 рублей (время в пути — 6 дней и 1 час). Стоимость обратного пути: от 11 146 до 28 598 рублей (время в пути — 6 дней и 23 часа).

Через месяц, 14 августа, билет в Москву значительно подорожает, да и места остались в вагонах купе и люкс: от 34 218 до 52 852 рублей. Время в пути — 6 дней и 1 час. На обратную дорогу, которая будет длиться 6 дней, придётся потратить от 16 220 до 71 293 рублей, здесь в наличии все типы мест.

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель Приморского регионального отделения «Деловой России», эксперт ОНФ Алексей Тимченко заметил, что проблема авиасообщения Дальнего Востока с западными областями страны всегда стояла остро. И в данной ситуации необходимо учитывать несколько факторов: необходимость конкуренции перевозчиков, маркетинговая политика компаний, которые в высокий сезон стремятся продавать билеты по дорогим тарифам. Ещё одна составляющая — неравномерный пассажиропоток в течение года.

«Решение проблемы высокой стоимости авиабилетов лежит в двух плоскостях: повышение конкуренции авиаперевозок, увеличение количества их операторов, а также субсидирование авиаперевозок для льготных категорий населения. Важное направление — наличие лоукостеров на наиболее загруженных направлениях, это будет побуждать другие авиакомпании сдерживать цену на билеты», — уверен спикер.

«Ну, и, естественно, проблема импортозамещения — чем больше в условиях девальвации национальной валюты будет использоваться российских материалов и комплектующих во всей системе авиаперевозок, тем дешевле будет стоимость, и тем больше выиграет национальная экономика», — подытожил Тимченко.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госсобрания Якутии Гаврил Парахин считает, что перелёты в Москву для жителей национальной республики более доступны, чем для других дальневосточников. Некоторое время назад улететь в столицу России можно было за 10 тысяч рублей, цена сегодня — не менее 15 тысяч рублей в одну сторону.