Пекин, 14 июля, 2016, 10:43 — ИА Регнум. Предприниматели и чиновники из КНР и ЕС подписали 12 соглашений и меморандумов о взаимопонимании по вопросам городского развития в рамках рабочей встречи, которая состоялась 13 июля в столице Франции.

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Подписанные документы охватывают широкий круг вопросов, таких как устойчивое развитие городов, охрана окружающей среды и развитие сельскохозяйственных инноваций, пишет «Синьхуа».

Глава Национальной комиссии по развитию и реформам КНР Сюй Шаоши, возглавляющий китайскую делегацию, отметил, что достигнутые договоренности представляют огромные возможности для развития торговли и инвестиционных проектов между Китаем и Европой. Кроме того, чиновник подчеркнул, что европейские страны могут предложить множество передовых технологий, которые помогут модернизации и урбанизации китайских городов.

Европейские компании видят для себя огромные возможности на китайском рынке. По словам председателя корпорации Pacific Energy Мартина Бьйорка, шведским компаниям есть что предложить китайскому рынку, в первую очередь речь идет о технологиях возобновляемой энергии.

«У китайских инвесторов растет интерес к европейским технологиям, и мы рассчитываем на расширение сотрудничества с китайским правительством и бизнесом», — сообщил Бьйорк.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 13 июня в Пекине состоялась рабочая встреча председателя КНР Си Цзиньпина и высших европейских чиновников Жан-Клода Юнкера и Дональда Туска. Стороны обсудили сложившуюся обстановку в Европе, а также наметили пути развития китайско-европейских отношений.