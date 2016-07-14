Москва, 14 июля, 2016, 10:36 — ИА Регнум. Министерство труда и соцзащиты РФ после многочисленных жалоб решило пересмотреть критерии, по которым устанавливалась инвалидность. Об этом сообщает в четверг, 14 июля, газета «Коммерсантъ».

Игорь Ивашевич Знак Инвалид

«Министерство труда и соцзащиты РФ после многочисленных жалоб со стороны инвалидов пересматривает не только новые критерии инвалидности, из-за которых этого статуса лишились тысячи человек, — говорится в сообщении. — Ведомство намерено реформировать и правила установления инвалидности — медико-социальную экспертизу (МСЭ)».

По данным издания, уже к сентябрю текущего года будет подготовлен проект, на основании которого пациенты смогут требовать проведения аудио‑ и видеофиксации процесса их общения с врачом-экспертом.

Кроме того, при региональных бюро медико-социальной экспертизы появятся общественные советы по соблюдению врачебной этики, а главных специалистов таких учреждений обяжут общаться со СМИ.

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