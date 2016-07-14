Москва, 14 июля, 2016, 10:36 — ИА Регнум. В России в I полугодии 2016 года впервые за всю историю регулярных метеонаблюдений средняя температура превысила климатическую норму на 3,3 градуса. Первое полугодие 2016 года оказалось самым теплым с 1981 года. Об этом на оперативном совещании заявил и.о.руководителя Росгидромета Игорь Шумаков, сообщили в Минприроды РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Солнце

По данным ведомства, в Сибирском федеральном округе первое полугодие — самое теплое в истории, а в Северо-Западном, Южном, Крымском, Приволжском и Уральском федеральных округах средняя температура воздуха за полугодие имеет второй-третий ранг среди самых высоких значений.

Приведенная статистика подтверждает реальность изменения климата на территории России и необходимость системных мер по адаптации к нему. По словам главы Минприроды РФ Сергея Донского, Россия до конца 2018 года сформирует свой национальный план по адаптации для повышения сопротивляемости и снижения уязвимости отраслей экономики в связи с изменениями климата.