Ростов-на-Дону, 14 июля, 2016, 10:27 — ИА Регнум. В Ростовской области в суд направлено уголовное дело в отношении 30-летней матери-убийцы. Следователи просят отправить женщину на принудительное лечение, так как она страдает хроническим психическим расстройством. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР, в период совершения преступления жительница Новошахтинска была невменяема.

graceie Медицинские процедуры

Согласно материалам уголовного дела, женщина перестала кормить своего 4-месячного ребёнка с 4 ноября прошлого года. Мало того, она не следила за ребёнком, не одевала по погоде. Спустя пару недель малышка умерла от переохлаждения на фоне резко выраженного истощения.

Судебная психиатрическая экспертиза показала, что из-за недуга мать на момент совершения преступления была не способна осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

В отношении 30-летней женщины было заведено уголовное дело по п.п. «в, д» ч. 2 ст. 105 «Убийство» и ст. 156 «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» УК РФ.

Отметим, что убийство новорождённого ребёнка в Ростовской области — случай неоднократный. Так, в Шолоховском районе Ростовской области за причинение смерти по неосторожности своему сыну срок получила 24-летняя мать. Грудничок беспокойно себя вёл, поэтому женщина регулярно добавляла алкоголь в бутылку с молоком. Спустя месяц малыш скончался. Женщина признана вменяемой и получила наказание в виде 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.