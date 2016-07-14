Москва, 14 июля, 2016, 10:22 — ИА Регнум. В голосовании на выборах в Государственную думу РФ VII созыва намерены принять участие 75% жителей Крыма и 71% жителей Севастополя. Из них более половины крымчан и севастопольцев (по 51%) заявили, что обязательно пойдут на выборы. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

er.ru Голосование

В Севастополе за «Единую Россию» (если бы выборы были в ближайшее воскресенье) намерены проголосовать 52% жителей. Не определились с выбором 14% севастопольцев.

За ЛДПР готовы проголосовать 10% горожан. Партию «Справедливая Россия» готовы поддержать 9% опрошенных, КПРФ — 8%.

Все остальные партии набирали менее 1%. Ещё 5% жителей Севастополя опрошенных затруднились с ответом.

В Крыму за партию «Единая Россия» готовы отдать свои голоса 65% избирателей. О неготовности сделать в настоящий момент выбор заявили 11% респондентов на полуострове и 3% затруднились с ответом

За ЛДПР и КПРФ готовы отдать голоса по 7%. 3% крымчан отдали бы голоса за «Справедливую Россию», по 1% «Коммунистам России» и Российской экологической партии «Зеленые».

О готовности проголосовать за остальные партии заявили менее 1% жителей Крыма.

Опрос в Республике Крым и городе Севастополе проведен 30 июня — 4 июля 2016 года. Выборка репрезентирует население данных субъектов федерации в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — телефонное интервью. Объем выборки в Республике Крым — 1000 респондентов, в г. Севастополе — 1000 респондентов.