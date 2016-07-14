Нижний Новгород, 14 июля, 2016, 10:07 — ИА Регнум. 14 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Дзержинск — Игумново под Нижним Новгородом. Об этом сообщает в четверг, 14 июля, Главное управление МЧС России по региону.

Jadrogc Железная дорога

«14 июля в 05.40 (мск) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о сходе вагонов грузового поезда в г.о. г. Дзержинск, перегон Дзержинск — Игумново, — говорится в сообщении. — Погибших и пострадавших нет».

Для ликвидации последствий ЧП направлены восстановительные поезда РЖД. Причины аварии пока неизвестны.

Отметим, что происшествие на железной дороге уже привело к задержке движения нескольких поездов.

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