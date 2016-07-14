Москва, 14 июля, 2016, 10:03 — ИА Регнум. Сегодня, 14 июля, в Россию по приглашению Министерства культуры РФ прибывает делегация Турци, в составе которой будут представители МВД, министерства транспорта, морских дел и связи, а также министерства культуры и туризма Турции, сообщили в Ассоциация туроператоров России.

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Основной темой переговоров с российскими властями станет сотрудничество в сфере туризма, в том числе перспектива возобновления чартерных перевозок и меры безопасности отдыха российских туристов.

Кроме того, как отмечается в сообщении этого внешнеполитического ведомства, запланирован обмен мнениями с целью выявления новых направлений сотрудничества в области туризма.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин снял запрет на чартерные рейсы в Турцию. Однако правительство и авиационные власти пока не готовы возобновлять чартерные рейсы в Турцию. Несмотря на то, что авиаперевозчики немедленно готовы начать отправлять чартерные рейсы, основным препятствием тут является безопасность российских пассажиров в турецких аэропортах. Особенно актуален этот вопрос стал после теракта в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле в июне 2016 года.