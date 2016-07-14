Волгоград, 14 июля, 2016, 10:02 — ИА Регнум. Генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Рем Вартанов лишился должности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областного центра 14 июля, уведомление об увольнении он получил накануне в конце рабочей встречи, которую на предприятии провел исполняющий обязанности главы администрации города Виталий Лихачев.

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Как пояснил сам Рем Вартанов, причин досрочного расторжения трудового договора в администрации ему не пояснили.

«Мне никто и ничего не выговаривал, не было ни каких-либо приказов о моем наказании, ни, скажем так, устных взысканий, — цитирует V1.ru слова теперь бывшего гендиректора МУПа. — Мы нормально выполняли свою работу. Какие-то причины моего увольнения, видимо, есть, но мне их никто так и не озвучил. У меня есть, конечно, предположения, но я сейчас не буду о них говорить».

Напомним, муниципальное унитарное предприятие «Метроэлектротранс» Рем Вартанов возглавил в ноябре прошлого года. Постановление о его назначении на должность гендиректора «Метроэлетротранса» подписал также уже бывший глава администрации Волгограда Александр Чунаков. До этого Вартанов 12 лет руководил «Водоканалом» города Волжского. Однако с этой должности также был уволен в январе 2015 года не без скандала. Это произошло после проверки деятельности предприятия Контрольно-счетной палатой, в ходе которой аудиторами были выявлены нарушения.

Добавим, что вчерашняя рабочая поездка, которую совершил и.о. главы Волгограда Виталий Лихачев в МУП «Метроэлетротранс», началась с посещения завода «ВЭТА», где ремонтируют и модернизируют подвижной состав предприятия. Сегодня рабочие заняты обновлением троллейбуса марки «ЗИЛ». В машине установят специальный привод, который уменьшит потребление электроэнергии на треть, а салон обошьют современными материалами и установят новые антивандальные сиденья. Выпустить троллейбус на линию планируется в конце лета. Стоимость аналогичной новой машины составляет порядка 11 миллионов рублей, в то время как модернизация своими силами обойдется предприятию в 4,5 миллиона.

Обсуждая модернизацию транспорта, Виталий Лихачев заострил внимание руководства МУПа на повышении комфортабельности перевозок, отметив, что «все должно быть качественно, надежно и безопасно, при этом красиво и удобно».

Виталий Лихачев также отметил, что на предприятии необходимо сохранить имеющиеся мощности, при этом постепенно обновить оборудование и покрасочную камеру. Также у предприятия остается задача дальнейшего снижения убытков. Кроме того, Виталий Лихачев поручил разработать план модернизации МУПа.