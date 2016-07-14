Москва, 14 июля, 2016, 09:57 — ИА Регнум. Министерство финансов РФ и Банк России подготовили новые поправки для профилактики киберпреступлений, связанных с банковскими операциями: теперь клиент должен будет дополнительно подтверждать своё намерение совершить транзакцию, а банк сможет не провести её, временно заблокировав карту, пишет газета «Коммерсантъ».

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Поправки внесены в целях защиты банковских клиентов от возможных мошеннических операций с их картами. Любая транзакция может быть заблокирована, пока клиент не введёт личного подтверждения.

Отмечается, что, согласно новым поправкам, кредитная организация сможет приостановить транзакции или заблокировать карту на два дня в том случае, если возникнет опасение несанкционированного пользования картой. Клиент должен будет подтвердить своё намерение провести транзакцию, несмотря на правильное введение пин-кода или использование реальной электронной подписи.

Чтобы подтвердить своё намерение, клиент должен утвердительно ответь на запрос о согласии на операцию, направляемый банком. В зависимости от ответа банк определит, проводить ли её.

Ситуацию прокомментировал глава юридического управления «СДМ-банка» Александр Голубев. По его словам, нововведение означает, что клиент обязан постоянно находиться на связи с банком.

Издание также приводит комментарий управляющего партнёра адвокатского бюро «Кобелев и партнёры» Руслана Кобелева.«Если же клиент не сможет получать постоянно информацию от банка, то в случае несанкционированной транзакции и последующих споров с банком есть шанс, что суд увидит в действиях клиента вину»,— сказал он.