Вашингтон, 14 июля, 2016, 10:00 — ИА Регнум. Пятеро из героев саги Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», ставшей основой для сериала «Игра престолов», должны остаться в живых в финале истории. Письмо 1993 года, в котором автор сообщал издателям о замысле своего романа и его ключевых персонажах, опубликовало издание Tech Insider.

Цитата из к/ф «Игра престолов». реж Алан Тейлор. 2011. США Питер Динклэйдж

В письме Джордж Мартин пояснял, что его история — это рассказ о судьбе троих мужчин и двух женщин, которые взрослеют на протяжении всего романа и, становясь из подростков взрослыми людьми, меняют мир.

Согласно замыслу автора, главные фигуры его «саги о поколениях» — это Тирион Ланнистер, Дейенерис Таргариен и трое Старков: Арья, Бран и Джон Сноу. Именно они должны остаться в живых к концу истории.

Тем не менее создатели сериала могут не следовать замыслу автора и изменить сюжет. Следить за судьбой полюбившихся героев зрителям предстоит на протяжении еще одного, седьмого сезона.