Якутск, 14 июля, 2016, 10:41 — ИА Регнум. В Якутии некоторые интернет-пользователи надеются на то, что службы безопасности не смогут физически контролировать всю информацию, которая проходит через интернет. Однако больше в республике тех блогеров, которые увидели в принятии антитеррористического закона путь к тоталитаризму и делают вывод: «Большой брат следит за тобой», сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании записей в интернет-дневниках жителей Якутии.

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«Пакет Яровой по части интернета лишь сделал лазейку для того, чтобы собрать материалы и хранить на серверах провайдера и хостеров без судебного решения только лишь по запросу правительства. Поэтому если вы любитель яростной свободы слова — вами могут заинтересоваться», — считает якутянин. В комментариях к его посту житель республики выразил уверенность, что правом отслеживать интернет-трафик и телефонные разговоры спецслужбы воспользуются обязательно, «и послезавтра ты за свои деньги будешь устанавливать видеокамеру у себя в туалете во имя пресловутой безопасности государства и борьбы с терроризмом… Большой брат следит за тобой! Так мы снова до железного занавеса докатимся».

Другой блогер согласен с тем, что «пакет Яровой» нужен не для борьбы с терроризмом (точнее, это не его главная цель), а для борьбы с оппозиционными и протестными настроениями в интернете: «Кремлю по большому счету плевать на террористов, они нужны только для оправдания разных драконовских мер: ограничить, запретить, обязать, отжать, нагнуть. Еще для отвлечения внимания недовольного населения от действительно жизненно важных проблем в стране. Еще для оправдания маленькой победоносной войны в Сирии». По мнению якутянина, благодаря «пакету Яровой» всех недовольных режимом в случае революции или просто волнений теперь можно будет быстро нейтрализовать: «Хотят возродить тотальную слежку и доносительство, как во времена НКВД, но с поправкой на современные реалии и современное время, конечно. Злосчастный «пакет Яровой» — лишь одно из многочисленных звеньев цепи для построения идеальной диктатуры и автократии. Идеальной в том смысле, что неразрушимой. А для этого нужно отслеживать и пресекать любые протестные порывы и недовольство людей».

Смело высказавшего свои мысли блогера в комментариях предупреждают, что своим постом уже дал повод для того, чтобы им заинтересовались. «Я как понимаю, что пакет Яровой позволяет слушать и мониторить трафик без какого-либо судебного решения. Кто-то не понравился, просто дают команду хранить весь его трафик, не в виде логов, а конкретно в виде скачанных/просмотренных материалов. Грубо говоря, влезают в личную жизнь человека без какой-либо судебной санкции», — высказывает мысли о «пакете Яровой» ещё один житель Якутии.

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Политолог, преподаватель Якутского института экономики филиала Санкт-Петербургского университета управления и экономики Андрей Данилов считает «пакет «Яровой» проявлением боязни федерального руководства, «что их скинут со своих мест»: «Такого не было ни в советское время, ни в 90-е годы. Власть волнуется, в том числе потому, что рубль растёт к доллару». Протестов жителей России эксперт не ждёт: по его мнению, большинство даже не подозревает, что в стране принят такой закон.

Депутат Госсобрания республики Гаврил Парахин не разделяет опасения блогеров и мнения политолога. «Этот пакет хотят ввести для того, чтобы были инструменты для борьбы с терроризмом, — сказал он в беседе с корреспондентом ИА REGNUM. — Это правильно. Я думаю, что всё, что бы ни делалось для этого, надо поддерживать. Но я, если честно, в тонкости этого законопроекта не вникал. Но если пакет приняли, значит, действительно он нужен. Любые инструменты борьбы с терроризмом должны снизить статистику терактов. Все эти ужесточения должны привести к тому, что граждане действительно должны обращать внимание на то, что происходит вокруг них, не молчать и не бояться, доносить. Тем более что есть для этого телефоны доверия».

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Как сообщало ИА REGNUM, антитеррористический пакет законов был одобрен Советом Федерации 29 июня, несмотря на то, что вызвал критику у операторов сотовой связи и общественности. Не подписывать так называемый пакет Яровой главу государства Владимира Путина просил Совет по правам человека при президенте РФ. Нововведения, предусмотренные законом, в частности обязывают мобильных и интернет-операторов хранить переписку и разговоры пользователей. Кроме того, вводится наказание за недоносительство.