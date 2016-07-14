Москва, 14 июля, 2016, 09:52 — ИА Регнум. Осенью 2016 года, после запуска пассажирского движения по Московскому центральному кольцу (прежнее название МКЖД), будет открыто 14 новых пересадок на станции метрополитена, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Всего проект реконструкции и развития кольца предполагает 17 пересадок на станции столичной подземки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московское центральное кольцо

«Три строящихся станции метрополитена — «Шелепиха», «Окружная» и «Нижегородская улица» — будут интегрированы с Московским центральным кольцом после их ввода в эксплуатацию. Станции будут связаны с МЦК в тёплом контуре, то есть пассажиру для пересадки не нужно будет выходить на улицу», — заявил заместитель начальника ГУП «Московский метрополитен» по стратегическому развитию и инвестициям Роман Латыпов.

По его словам, пересадка с пяти станций МЦК будет организована по принципу «сухие ноги»: пассажиры будут переходить в вестибюли станций метро по пешеходным переходам. Не выходя на улицу, москвичи смогут пересесть с МЦК на метро через ТПУ «Сити», «Площадь Гагарина», «Черкизово», «Владыкино», «Кутузово».

Добавим, после запуска кольца будут работать пересадки: «Автозаводская», «Ботанический сад», «Владыкино», «Войковская», «Дубровка», «Шоссе Энтузиастов»; «Измайловский парк» — «Партизанская», «Кутузово» — «Кутузовская», «Лужники» — «Спортивная», «Хорошёво» — «Полежаевская», «Открытое шоссе» — «Бульвар Рокоссовского», «Площадь Гагарина» — «Ленинский проспект», «Сити» — «Международная», «Черкизово» — «Черкизовская».

Напомним, станцию «Шелепиха» планируется открыть до конца 2016 года, а «Окружную» и «Нижегородскую улицу» — в 2017—2018 годах.

Московское центральное кольцо будет интегрировано в систему столичного метро с едиными билетной и тарифной системами, навигацией. В течение полутора часов пересадка с центрального кольца на метро будет бесплатной. По экспертным оценкам, МЦК позволит обеспечить перевозку порядка 75 миллионов пассажиров в первый год работы и около 120 миллионов человек — к 2020 году.