Пекин, 14 июля, 2016, 09:47 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел КНР Лю Чжэньминь сообщил журналистам о возможном массовом развертывании китайских комплексов ПВО на островах в Южно-Китайском море.

Charles Dharapak Южно-Китайское море

«В случае возникновения угрозы национальным интересам КНР Пекин оставляет за собой право создать специальную зону ПВО над всей акваторией Южно-Китайского моря», — заявил китайский дипломат.

Лю Чжэньминь подчеркнул, что Китай наблюдает ухудшение ситуации в регионе, что подталкивает Пекин к созданию зоны ПВО. Решение суда в Гааге лишь усугубило ситуацию, пишет «Жэньминь жибао».

«Главная цель Китая — превратить Южно-Китайское море в море мира, дружбы и сотрудничества. К сожалению, иногда для достижения благих целей необходимо прибегать к нежелательным инструментам», — отметил заместитель главы МИД КНР.

Политик заявил, что Китай не собирается развязывать войну, однако «в случае необходимости Пекин готов применить силу, защищая собственный суверенитет и национальные интересы».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, посол КНР в США Цуй Тянькай, комментируя результаты судебного разбирательства, инициированного Филиппинами в одностороннем порядке в 2013 г., заявил, что территориальные споры в акватории Южно-Китайского моря не должны стать вопросами между Пекином и Вашингтоном.