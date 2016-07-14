Ростов-на-Дону, 14 июля, 2016, 09:40 — ИА Регнум. В Ростовской области проводится доследственная проверка по факту гибели рабочего. Трагедия произошла накануне на одном из заводов в Красном Сулине. Об этом сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 14 июля.

marcindrews Шахта

По имеющейся информации, индивидуальный предприниматель в этот день производил очистку стен глубокой шахты, предназначенной для скопления отходов промышленной соды. Около 14:30 накопившаяся сода обвалилась и промышленный альпинист сорвался вниз. Мужчина погиб на месте происшествия. Предварительной причиной смерти названа асфиксия, то есть рабочий насмерть задохнулся пылью. Чуть позже судмедэксперты вынесут заключение.

Следователи выясняют все детали ЧП и примут процессуальное решение.

Отметим, что в 2015 году в результате несчастных случаев на производстве в донском регионе 19 человек погибли, увечья получили 576 трудящихся. Больше всего происшествий зафиксировано на обрабатывающих производствах и в строительстве.

Напомним, что в 2016 году уже известны несколько случаев гибели рабочих на производстве.

Читайте также: Под напряжением: На Дону во время работ погиб электромонтёр