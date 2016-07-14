В Нижегородской области сошел с рельсов грузовой поезд
Нижний Новгород, 14 июля, 2016, 09:33 — ИА Регнум. В Нижегородской области утром 14 июля 2016 года на перегоне Дзержинск — Игумново сошли с рельсов 10 вагонов грузового состава.
Как сообщили ИА REGNUM, причиной аварии мог стать подмыв железнодорожного полотна из канализационного коллектора диаметром 1500 мм, принадлежащего ОАО ДВК «Дзержинский водоканал» .
Повреждены контактные сети и железнодорожные пути на расстоянии около 100 м. По предварительным данным, пострадавших нет, груз в целостности.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа транспортной прокуратуры, восстановительные бригады. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Горьковской железной дороги (филиал ОАО РЖД), пассажирские поезда, в том числе скоростные «Стрижи» и «Ласточки», направляются по Южному ходу Горьковской железной дороги через станции Муром и Арзамас. Пассажиры поездов сообщением до Нижнего Новгорода на станции Дзержинск пересаживаются на автобусы, их довозят до места назначения.
В настоящий момент задерживается около 10 пассажирских поездов, задержка составляет от 30 минут до 3 часов.
Возможна отмена электричек направлением на Дзержинск. На Арзамасском направлении пригородные поезда курсируют в обычном режиме.