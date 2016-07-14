Нижний Новгород, 14 июля, 2016, 09:33 — ИА Регнум. В Нижегородской области утром 14 июля 2016 года на перегоне Дзержинск — Игумново сошли с рельсов 10 вагонов грузового состава.

МЧС ПФ Железнодорожная авария

Как сообщили ИА REGNUM, причиной аварии мог стать подмыв железнодорожного полотна из канализационного коллектора диаметром 1500 мм, принадлежащего ОАО ДВК «Дзержинский водоканал» .

Повреждены контактные сети и железнодорожные пути на расстоянии около 100 м. По предварительным данным, пострадавших нет, груз в целостности.

На месте происшествия работает следствен­но-оперативная группа транспортной прокуратуры, восстановительные бригады. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех ­обстоятельств происшествия.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Горьковской железной дороги (филиал ОАО РЖД), пассажирские поезда, в том числе скоростные «Стрижи» и «Ласточки», направляются по Южному ходу Горьковской железной дороги через станции Муром и Арзамас. Пассажиры поездов сообщением до Нижнего Новгорода на станции Дзержинск пересаживаются на автобусы, их довозят до места назначения.

В настоящий момент задерживается около 10 пассажирских поездов, задержка составляет от 30 минут до 3 часов.

Возможна отмена электричек направлением на Дзержинск. На Арзамасском направлении пригородные поезда курсируют в обычном режиме.