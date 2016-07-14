Бишкек, 14 июля, 2016, 09:31 — ИА Регнум. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с официальным визитом в Киргизию. Как передает Sputnik, в аэропорту «Манас» иностранного гостя встретил президент страны Алмазбек Атамбаев.

sputnik.kg Ангела Меркель и Алмазбек Атамбаев

«Официальный визит Меркель в Киргизию начался со знакомства с кыргызской кухней, — говорится в сообщении. — Канцлера встречали боорсоками, которые ей, по всей видимости, очень понравились».

Чуть позже в Бишкеке началась официальная встреча лидеров 2-х государств. Так, канцлер Германии заявила, что хочет поговорить с Атамбаевым о поддержке, которую может оказать Германия.

По словам Меркель, не смотря на экономические трудности Киргизия выбрала демократический путь развития.

В свою очередь, Атамбаев заявил, что визит канцлера Германии означает поддержку демократического пути развития Киргизии.

«Мы (власти Киргизии) придаем исключительное значение вашему визиту, — сообщил Атамбаев. — Это первый визит канцлера ФРГ в Кыргызстан, и знаменательно, что он проходит в год 25-летия независимости республики. Я уверен, что мы выведем двусторонние отношения на новый этап».

Далее встреча проходит в закрытом режиме.