Новосибирск, 14 июля, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Затопленные дачные участки в различных районах Новосибирска начинают освобождаться от воды. По состоянию на вечер вчерашнего дня оставались подтопленными 23 дачных участка, 17 из них в СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество) «Геолог» и шесть в СНТ «Строймашевец». Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области, за сутки вода ушла с 77 участков. По состоянию на вечер 12 июля подтоплены были 100 дачных участков.

ГУ МЧС России по Новосибирской области Вода покидает подтопленные водой дачные участки Новосибирска

«На 9 часов утра уровень воды в реке Обь по Новосибирскому гидропосту составляет 359 см. Вода уверенно покидает подтопленные водой дачные участки. За минувшие сутки ЧС, связанных с опасными гидрологическими явлениями не произошло. Холостые сбросы из водохранилища через плотину ГЭС осуществляются в объеме 4360 м³/сек. Новосибирский гидроузел работает в штатном режиме», — уточнили в региональном управлении МЧС.

Очередное уменьшение сбросов воды на 100−150 м3/сек. планируется на завтра, 15 июля. В этом случае уровень воды в реке Обь снизится еще и к 19 июля можно будет ожидать полного освобождения подтопленных садовых участков от воды, считают специалисты.

Ранее ИА REGNUM, сообщало, что из-за таяния ледников в горах Алтая и ливневых дождей, которые периодически идут Новосибирской области, под водой оказались более ста дачных участков в черте Новосибирска — в зоне подтопления были садовые общества «Геолог» и «Строймашевец» Первомайского района и СНТ «Дорожник» Советского района.