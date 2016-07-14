Пекин, 14 июля, 2016, 09:18 — ИА Регнум. Посол КНР в США Цуй Тянькай, комментируя результаты судебного разбирательства, инициированного Филиппинами в одностороннем порядке в 2013 г., заявил, что территориальные споры в акватории Южно-Китайского моря не должны стать вопросами между Пекином и Вашингтоном.

Tim Evanson Правосудие

«Китай не станет поддаваться давлению со стороны трех стран, вне зависимости от его формы. Ни угроза военных действий, ни международная критика не смогут переубедить Пекин в правильности своего решения не признавать результаты арбитража», — сообщил китайский дипломат, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Лу Кан на очередном брифинге также прокомментировал ситуацию вокруг заявлений США и Японии, отметив, что искажение и злоупотребление нормами международного права в целях достижения собственных скрытых политических целей недопустимо, пишет «Наньцзао жибао».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, решение Постоянной палаты третейского суда Гааги признать правоту Филиппин по вопросу территориальных споров в Южно-Китайском море может иметь крайне тяжелые последствия для США, поскольку в Маниле могут решиться на активные действия против КНР.