Вашингтон, 14 июля, 2016, 09:12 — ИА Регнум. Мировые цены на черное золото снова пошли вверх после снижения накануне, 13 июля, на фоне новостей о статистике топливных резервов в США. Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, 14 июля.

topwar.ru Нефть

Так, к 8:00 мск сентябрьские фьючерсы нефтяной марки Brent на торгах в Лондоне выросли на 1,12% до $46,78 за баррель.

Западно-техасская WTI на торгах в Нью-Йорк к этому времени подорожала на 1,32% — до $45,34 за «бочку».

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