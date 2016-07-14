Москва, 14 июля, 2016, 09:11 — ИА Регнум. Во время грозы, которая прошла в ночь на 14 июля в Можайском районе (Московская область) пострадали три человека. Об этом сообщили в Центральном региональном центре МЧС России.

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Источник в медицинских кругах уточнил информацию о пострадавших: травмы получили семь человек, причём в Москве пострадали четверо, передаёт НТВ.

Люди получили травмы в результате падения деревьев, обрушенных штормовым ветром: повалено порядка 300 деревьев. Стволы обрушились на автомобили и постройки. В течение минувшей ночи в Москве и Подмосковье выпало более 35% месячной нормы осадков.

Ранее сообщалось, что штормовой ветер повалил на проезжую часть деревья и сорвал кровлю у десяти частных домов. «В результате сильнейшей грозы и ветра в Можайском районе пострадали 10 частных домов — ветер повредил кровлю, а также повалил деревья», — сообщили в МЧС.