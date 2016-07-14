Оренбург, 14 июля, 2016, 09:09 — ИА Регнум. В Оренбургской области вечером 13 июля на 22 километре трассы Каменно-Озерное-Медногорск произошло столкновение автомобиля «ГАЗ-33 023» и микроавтобуса «Фольксваген Луидор», осуществлявшего перевозку пассажиров по маршруту Саракташ — Оренбург. Из-за аварии пострадало девять человек, в том числе двое детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил и в пресс-службе УМВД по региону.

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По предварительным данным ГИБДД, водитель грузовика не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для движения во встречном направлении.

От столкновения микроавтобус с пассажирами откинуло в сторону, и транспортное средство опрокинулось в кювет. В результате ДТП пострадало девять человек: шесть человек с различными травмами госпитализировано (среди них девочка 2009 г.р. и мальчик 2004 г.р.), три человека после оказания медицинской помощи отпущены домой.

Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия, проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

По данным региональной Госавтоинспекции, за первое полугодие 2016 года на территории Оренбуржья по вине водителей транспортных средств произошло 769 ДТП, в которых погиб 91 человек, 1033 — получили травмы.