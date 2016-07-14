Грозный, 14 июля, 2016, 09:06 — ИА Регнум. В правительстве Чечни произошли кадровые изменения. Назначен новый вице-премьер и заместитель руководителя администрации главы и правительства республики. Оба они в прошлом работали врачами, сообщили ИА REGNUM 14 июля в пресс-службе главы и правительства региона.

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Так, заместителем председателя правительства Чечни назначен Шахид Ахмадов, ранее занимавший пост министра здравоохранения республики. В правительстве он будет курировать соцблок. Новым заместителем руководителя администрации главы и правительства ЧР стал Умар Байсаев, в прошлом также работавший главным врачом. Курировать вопросы социальной политики также будет Хадижат Дулаева, которая назначена на должность помощника главы ЧР,

По словам временно исполняющего обязанности главы Чечни Рамзана Кадырова, власти республики уделяют особое внимание развитию социальной сферы. «Соцблок — направление, которому мы придаем особое значение. Безусловно, оно затрагивает интересы каждого человека и оказывает влияние на настроение в обществе. Принимаемый нами комплекс мер позволил выстроить эффективную модель социальной политики. Несмотря на финансовый кризис и бюджетный дефицит, мы в полном объеме выполняем обязательства перед нашим населением», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад руководитель Чечни сделал ряд кадровых изменений. Был назначен новый секретарь Совета экономической и общественной безопасности. Им стал Идрис Черхигов, ранее занимавший должность руководителя секретариата главы Чечни. Руководителем секретариата стал Хасейн Ахмадов. Ранее он занимал должность главы Гудермесского района. Теперь этот район будет возглавлять бывший глава Совбеза Чечни Вахит Усмаев.