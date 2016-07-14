Вашингтон, 14 июля, 2016, 09:09 — ИА Регнум. Голливудский актер Маколей Калкин (Macaulay Culkin), звезда знаменитой комедии «Один дома», снялся в рекламе британской страховой компании Compare the Market, сообщает Digital Spy.

Цитата из к/ф «Один дома». реж Крис Коламбус. 1990. США Маколей Калкин

По ходу сюжета, мультяшные сурикаты с именами Александр и Сергей отправляются в путешествие, но для компании отцу и сыну не хватает ребенка, вместе с которым они будут веселиться в парке аттракционов. Сурикаты решают взять с собой героя Калкина из фильма «Один дома», не учитывая того, что Калкин уже достиг возраста 35 лет.

Рекламный ролик Compare the Market продвигает продажу специального страхового пакета, позволяющего в качестве бонуса получать билеты в сеть кинотеатров Meerkat Movies.