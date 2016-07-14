Москва, 14 июля, 2016, 09:04 — ИА Регнум. Ураганный ветер, сильная гроза и ливень, обрушившиеся ночью на Московский регион, привели к травмам как минимум шести человек. Сотни деревьев оказались повалены, они повредили автомобили и препятствовали движению транспорта, сообщает 14 июля «Вечерняя Москва».

Людмила Лис ИА REGNUM Упавшее на автомобиль дерево

В центре столицы, на Николоямской улице, дерево упало на мужчину, на Крымском валу двух человек ударило током во время грозы. В Можайском районе Подмосковья травмы получили еще три человека, около десятка частных домов повреждены ураганом.

Гроза бушевала в столице и окрестностях примерно с 22 часов до полуночи. По данным специалистов метеослужбы, объем осадков составил до 40% месячной нормы.