Горно-Алтайск, 14 июля, 2016, 08:51 — ИА Регнум. После исчезновения трёх малолетних детей, купавшихся в реке Катунь (Чемальский район, Республика Алтай), Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). По словам очевидцев, ребят унесло течением, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

presslife.ru Следственный комитет Российской Федерации (СКР)

Девятилетний мальчик и две десятилетние девочки, приехавшие с бабушкой в село Аюла (Чемальский район), отправились без присмотра взрослых гулять по берегу реки Аюла в том месте, где течение сливается с рекой Катунь.

«Сверстники увидели, как детей унесло течением реки Катунь, местонахождение малолетних не установлено», — сообщили в пресс-службе.

На поиски ребят были направлены сотрудники МЧС. В реке Катунь вода находится на высоком уровне, а температура воды не поднимается выше 16 градусов Цельсия.

«В целях установления всех обстоятельств, в том числе и приведших к несчастному случаю, возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в реке не предусмотрено мест для купания. Чтобы безопасно перемещаться по ней, необходимо владеть специальными навыками и средствами защиты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июля двух десятилетних девочек-близняшек и девятилетнего мальчика унесло течением реки Катунь, когда они купались в Аюле.