Ростов-на-Дону, 14 июля, 2016, 08:48 — ИА Регнум.



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Заключительный матч учебно-тренировочного сбора футболисты «Ростова» проведут с немцами. Как сообщили ИА REGNUM 14 июля в пресс-службе жёлто-синих, соперником дружины Курбана Бердыева станет ФК «Хайденхайм».

Известно, что коллектив участвует во второй по уровню в системе футбольных лиг Германии. По итогам прошлого сезона клуб занял 10 место в турнирной таблице чемпионата.

Напомним, что на втором сборе в Австрии «Ростову» уже пытались противостоять два довольно сильных соперника: ФК «Тренчин» (Словакия) и «Адмира Ваккер» (Австрия). Но если со словацкими соперниками подопечные Бердыева всё-таки вырвали ничью (1:1), то австрийцы были повержены с разгромным счётом 7:0.

Сегодня «Ростов» сыграет с чешским «Слованом», который трижды становился чемпионом Чехии, сезон 2015/16 футбольный клуб из Либерца завершил на третьей строчке в рейтинге национального чемпионата.

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Отметим, что пока игроки «Ростова» находятся на сборе, в команде произошли некоторые изменения. Так, стало известно, что ангольский футболист Баштуш продлил контракт с клубом ещё на год, а гендиректором команды избран Владимир Крупин.

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