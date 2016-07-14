Владикавказ, 14 июля, 2016, 08:41 — ИА Регнум. До конца 2016 года в РСО-Алания владельцами государственных жилищных сертификатов станут 240 семей вынужденных переселенцев. Как передает 14 июля корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил временно исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры республики РусланИкаев.

WDnet Ключи от нового жилья

По словам главы ведомства, жилищные сертификаты выделяются в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015−2020 годы. До конца текущего года сертификаты на жилье должны получить 240 семей из числа вынужденных переселенцев. На очереди по данной программе стоят еще 2400 семей. Планируется всех их обеспечить жильем до 2020 года.

Поясним, что на обеспечение жильем вынужденных переселенцев в РСО-Алания ежегодно федеральным бюджетом выделяются денежные средства. С 2006 года по настоящее время республике было выделено около 632 млн рублей, что позволило обеспечить жильем 313 семей. По данным Минстроя Северной Осетии, в 2015 году в списке нуждающихся в улучшении жилищных условий насчитывалось 2380 семей вынужденных переселенцев, которые решили получить государственный жилищный сертификат.

Сотни беженцев осетинской национальности из внутренних районов Грузии до сих пор проживают на территории Северной Осетии в невыносимых условиях. Многие из них вынуждены жить в бывших животноводческих комплексах, в аварийных помещениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 80-х и последующих годах Северная Осетия приняла более 100 тысяч беженцев и вынужденных переселенцев из бывших республик СССР, которые заняли детские лагеря и санаторно-оздоровительные учреждения. Со временем определенная часть беженцев выехала в другие российские регионы, некоторые остались на территории Северной Осетии. Республика своими силами не может решить проблему с их обустройством.