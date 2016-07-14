Оренбург, 14 июля, 2016, 08:40 — ИА Регнум. В Оренбургской области в 2016 году в 119 образовательных организациях создадут условия для инклюзивного обучения. На эти цели из областного бюджета направят 40 млн рублей. За пять лет безбарьерная среда создана в 20% общеобразовательных организациях региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ученик у доски

Стоит отметить, систему образования Оренбургской области с точки зрения доступности для детей с особенностями развития оценил 6 июля в рамках рабочего визита в Оренбургскую область министр труда и социального развития РФ Максим Топилин. Так, глава Минтруда России посетил школу № 11 Оренбурга.

В 2013 году школа переехала в новое здание. В настоящее время здесь обучаются 520 учеников, в том числе семь детей-инвалидов и 11 детей с ограниченными возможностями здоровья. Среди заболеваний — нарушение опорно-двигательного аппарата, задержка психического развития, соматические заболевания.

Для обучения этих детей в школе созданы все необходимые условия. Обустроен пандус, безбарьерные вход и пути движения для инвалидов на кресле-коляске, оборудована санитарно-бытовая комната, кнопка вызова, универсальный санузел для ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Как подчеркнул глава Минтруда РФ, основное внимание в инклюзивном образовании необходимо уделять связке образовательных услуг и социализации детей. Это касается работы логопедов, реабилитологов, тьюторов.

Министр образования Оренбургской области Вячеслав Лабузов отметил, что по плану, который стоит перед Оренбуржьем, каждая четвертая школа должна быть оборудована с точки зрения доступной среды.

«Область этот план выполняет. Большое внимание уделяется повышению квалификации и обучению специалистов и педагогов школы, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний день по вопросам инклюзивного образования прошли обучение 1000 человек, оборудовано 203 школы», — отметил он.

За пять лет инфраструктура безбарьерной среды создана в 177 общеобразовательных организациях области. На эти цели в общей сложности было направлено 251,63 млн руб.

В целом на обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов в 2016 году запланировано направить 64,8 млн рублей. Из них 38,8 млн рублей — субсидия, предоставляемая из федерального бюджета, за счет которой будет обеспечен доступ еще к 29 объектам социальной инфраструктуры, к информации и связи. Также планируется приобрести два низкопольных автобуса в Оренбурге.