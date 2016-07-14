Москва, 14 июля, 2016, 08:36 — ИА Регнум. Национальная валюта проявляет завидную стойкость к снижению нефтяных котировок, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. При удешевлении нефти сорта Brent на 3,36%, до $46,59, рубль по итогам дня подорожал на 0,06% и закрылся на отметке 63,85 руб.

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«Сегодня, 14 июля, внимание участников рынка будет приковано к заседанию Банка Англии. Трейдерам, торгующим рублём, должно быть интересно решение регулятора, так как оно окажет сильное влияние на британский фунт. Если после Brexit ЦБ сохранит ставку на уровне 0,5%, укрепление британца спровоцирует повышение нефтяных котировок и курс рубля. Также не забываем, что в РФ стартует налоговый период. Экспортёры поддерживают национальную валюту продажами валютной выручки для уплаты налогов», — пояснил Антонов.

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Доллару не удалось протестировать уровень 63,50 рубля. В Азии нефть торгуется в зелёной зоне. Возможно укрепление рубля к доллару до 63,30/50 рубля», — предположил эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, Центробанк РФ на 14 июля снизил официальные курсы доллара США и евро к рублю. Так, доллар США снизился на 4,98 копейки до 63,8513 рубля. Евро подешевел на 42,56 копейки и составил 70,5577 рубля. Нефть марки Brent выросла на 1,23% — до 46,83 доллара за баррель.