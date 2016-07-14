Париж, 14 июля, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Исламистский террорист бразильского происхождения намеревался совершить атаку на сборную Франции в период предстоящей Олимпиады в Рио-де-Жанейро, сообщает Reuters.

gulftimes.com Рио-де-Жанейро

О подготовке теракта в отношении спортсменов в мае этого года заявил глава французской военной разведки Кристоф Гомар, однако текст его речи был опубликован лишь 13 июля.

Гомар выступил на слушаниях парламентской комиссии, расследующей теракты во Франции в 2015 году, заявив, что о готовящейся против национальной сборной атаке его «проинформировали партнеры». Иных подробностей Гомар не привел.

Ранее правительство Бразилии объявило о выделении дополнительных средств и усилении мер безопасности в преддверии летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, которые пройдут с 5 по 21 августа этого года.