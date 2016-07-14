Петропавловск-Камчатский, 14 июля, 2016, 08:31 — ИА Регнум. Камчатка готовится отметить один из самых ярких праздников региона, который ежегодно собирает тысячи местных жителей и приезжих туристов, День вулкана. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель агентства по туризму и внешним связям края Геворк Шхиян, праздник пройдет 19−21 августа на площадках у Авачинского и Козельского вулканов.

connie58 У подножия вулкана

Начнется праздник с традиционного массового восхождения на Авачинский исполин. «Всем желающим будет представлена возможность подняться на вершину вулкана. Наряду с любителями, восхождение совершат и профессионалы. 20 и 21 августа пройдут соревнования по скайрайнингу», — сказал Шхиян.

У Козельского вулкана организуют работу различных спортивных, культурных и творческих площадок. «Одна из самых популярных площадок, «Город мастеров», будет работать весь день. Там можно посетить мастер-классы, получить практические навыки в резьбе, народных промыслах, рисовании. Также организаторы предусмотрели анимационную площадку для детей. В спортивных зонах пройдут соревнования по джип-триалу и заезды на мотоциклах», — добавил Геворк Шхиян.

По словам организаторов, ожидается, что в этом году к подножию Козельского вулкана приедут не менее 10 тысяч человек. Столько было в прошлом году, когда был побит абсолютный рекорд посещения праздника. Завершится празднование «Дня вулкана» экологическими акциями по сбору мусора, которые состоятся на площадках у обоих исполинов.

Отметим, массовое восхождение на действующий Авачинский вулкан проходит на Камчатке уже много лет. Этот исполин местные жители называют «домашним», так как его видно из крупнейших населенных пунктов региона, а от Петропавловска до вулкана всего 25 км пути. В прошлом году на него поднялись более 300 человек. В восхождении приняли участие жители и гости региона в возрасте от пяти до 70 лет.