Москва, 14 июля, 2016, 08:29 — ИА Регнум. Правительственная российская комиссия по территориальному планированию преобразована в правительственную комиссию по региональному развитию. В качестве председателя назначен вице-премьер России Дмитрий Козак. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщили в пресс-службе правительства России.

government.ru Дмитрий Козак

Уточняется, что распоряжение №1452-р подписано 9 июля 2016 года. «Позволит организовать взаимодействие федеральных и региональных органов исполнительной власти, других организаций при решении вопросов территориального планирования, межбюджетных отношений и задач, касающихся развития регионов», — сообщили в пресс-службе.

Распоряжением утверждён состав комиссии, в которую включены представители федеральных органов исполнительной власти, руководители российских регионов, депутаты Госдумы, а также члены Совета Федерации. Председателем комиссии назначен заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.