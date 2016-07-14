Рим, 14 июля, 2016, 08:34 — ИА Регнум. Переход полузащитника «Сандерленда» и сборной Италии Эмануэля Джаккерини в «Наполи» обойдется клубу в €1,5 млн, сообщает сайт спортивного журналиста Ди Марцио.

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Портал отмечает, что «Наполи» переведет английскому клубу €1,5 млн до сентября текущего года.

31-летний футболист и «Наполи» подпишут трёхлетний контракт, по которому зарплата спортсмена будет равна €1,6 млн в год.

Напомним, Эммануэле Джаккерини играет в «Сандерленде» с 2013 года. В прошедшем сезоне он на правах аренды играл за «Болонью», провёл за нее 28 матчей чемпионата Италии и забил семь голов.