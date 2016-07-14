Москва, 14 июля, 2016, 08:26 — ИА Регнум. Российский рубль на фоне падения цен на нефть оказался под давлением. Но падение российская валюта демонстрирует достаточно сдержанное, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

«Пара USD/RUB удерживается ниже уровня 64,00. Некоторую поддержку рубль получает на фоне ожиданий смягчения монетарной политики Банком Англии. Но рассчитывать на внушительный рост не стоит», — сказала Рогова.

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«Дивидендные выплаты иностранным компаниям, риски, которые несут в себе последствия Brexit, а также опасения, что при дальнейшем укреплении в дело вмешается ЦБ РФ с покупками валюты, являются сдерживающими укрепление факторами», — отметила эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Банк России установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 14 июля. Доллар США снизился на 4,98 копейки до 63,8513 рубля. Евро подешевел на 42,56 копейки и составил 70,5577 рубля. Нефть марки Brent выросла на 1,23% — до 46,83 доллара за баррель.