«Рубль: падение сдержанное»
Москва, 14 июля, 2016, 08:26 — ИА Регнум. Российский рубль на фоне падения цен на нефть оказался под давлением. Но падение российская валюта демонстрирует достаточно сдержанное, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.
«Пара USD/RUB удерживается ниже уровня 64,00. Некоторую поддержку рубль получает на фоне ожиданий смягчения монетарной политики Банком Англии. Но рассчитывать на внушительный рост не стоит», — сказала Рогова.
Читайте также: «Рубль в неопределенности»
«Дивидендные выплаты иностранным компаниям, риски, которые несут в себе последствия Brexit, а также опасения, что при дальнейшем укреплении в дело вмешается ЦБ РФ с покупками валюты, являются сдерживающими укрепление факторами», — отметила эксперт.
Читайте также: «Рубль — опережающий показатель движения нефти»
Как сообщало ИА REGNUM, Банк России установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 14 июля. Доллар США снизился на 4,98 копейки до 63,8513 рубля. Евро подешевел на 42,56 копейки и составил 70,5577 рубля. Нефть марки Brent выросла на 1,23% — до 46,83 доллара за баррель.