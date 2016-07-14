Киев, 14 июля, 2016, 08:24 — ИА Регнум. За четыре месяца 2016 года ПАО «Центрэнерго» закупило уголь на 3,77 млрд грн (порядка 150 млн долл) у предприятий, которые находятся на территории ДНР. Об этом сообщают украинские СМИ, со ссылкой на информацию официального издания «Вестник госзакупок».

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Отмечается, что компанией на данном направлении было заключено 10 контрактов. Тем не менее, в отчете не публикуют данные об объемах и стоимости купленного угля. Напомним, на Украине тариф на электроэнергию вырабатываемую предприятиями теплоэнергетики рассчитывается исходя из закупочной стоимости антрацита 1364 грн/тонна

Отмечается, что «Центрэнерго» продлило сотрудничество с ООО «Шахтоуправление «Донбасс». Совладельцем этой фирмы является экс-учредитель ООО «Обогатительная установка «Макеевская». При этом наибольший контракт на поставку угля размером 523 млн грн получило ООО «Обогатительная Фабрика №105», записанное на двух жительниц Донецка.

Отметим, что на электростанциях ПАО «Центрэнерго» установлены 23 энергоблока мощностью от 175 до 800 МВт, из которых 18 блоков — угольные, а 5 предназначены для использования газомазутного топлива. В общем объеме производства электроэнергии Украины доля выработанной электроэнергии ПАО «Центрэнерго» составляет около 8%. Компания играет значительную роль в обеспечении жизнедеятельности Киевской, Харьковской и Донецкой областей. В состав компании входят три тепловых электростанции — Углегорская, Змиевская и Трипольская.