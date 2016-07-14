На юге Австралии столкнулись поезд и грузовик
Канберра, 14 июля, 2016, 08:21 — ИА Регнум. На юге Австралии произошло столкновение пассажирского поезда и грузовика. Как передают Вести.Ru, в результате ДТП пострадали 19 человек (водитель грузовика и 18 пассажиров поезда).
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Поезд
Авария произошла в среду, 13 июля, на железнодорожном переезде неподалеку от городка Колак (штат Виктория).
Отмечается, что водитель грузовика в тяжелом состоянии был госпитализирован в местную больницу. Пассажиры поезда получили травмы, не представляющие угрозы жизни.
Причины аварии, которая привела к временной приостановке железнодорожного движения между Мельбурном и западными районами штата, пока неизвестны.