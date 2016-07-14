Вашингтон, 14 июля, 2016, 08:24 — ИА Регнум. Решение Постоянной палаты третейского суда Гааги признать правоту Филиппин по вопросу территориальных споров в Южно-Китайском море может иметь крайне тяжелые последствия для США, поскольку в Маниле могут решиться на активные действия против КНР, чья мощь с вынесением вердикта суда никуда не делась, пишет Тед Гален Карпентер в статье для National Interest.

thebrigade.com Военные корабли в Южно-Китайском море

Так, в опубликованном 12 июля решении арбитража претензии Пекина на территории в Южно-Китайском море признаются незаконными. В нем также высказывается жесткая критика действий КНР в регионе, в особенности захват необитаемых рифов и возведение искусственных островов. Такие действия, приходит к выводу суд, являются нарушением взятых на себя Китаем обязательств в рамках Конвенции ООН по международному морскому праву.

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На Филиппинах решение арбитража было воспринято с экстазом. Руководство страны назвало его «сокрушительной победой», достигнутой «по каждому значимому пункту». В свою очередь, реакция Китая была скорой и яростной. Глава КНР Си Цзиньпин повторил, что эти территории принадлежат Китаю с древних времен, и решение суда не может этого изменить. Глава МИД страны Ван И в то же самое время выразил удовлетворение тем, что «этот фарс окончен», добавив, что «Китай выступает против каких-либо претензий или действий, основанных на этих решениях [арбитража в Гааге], и никогда не согласится на них».

Опасность для США такого разворота событий состоит в том, что Манила, гарантом безопасности которой являются США, может слишком серьезно воспринять решение Постоянной палаты третейского суда и посчитать, что у неё есть мандат на то, чтобы принудить Пекин соблюдать это решение. Решение арбитража в Гааге тем не менее никаким образом не меняет конфигурацию сил в регионе. Филиппины по-прежнему являются маленькой страной, не обладающей большим военным потенциалом. Могущество и размер Китая никуда не ушли. И невзирая на решение трибунала, Пекин по-прежнему считает, что его позиция справедлива, и отказываться от неё КНР не собирается.

Китай, как любая великая держава, не стремится отказываться от национальных интересов из-за капризов международного суда. В этом отношении стоит вспомнить, что США, несмотря на свои громкие заявления, так и не подписали Конвенцию ООН по международному морскому праву. Это решение, отмечает автор, среди прочего укрепит убежденность Пекина и Москвы в том, что западные страны используют международное право в качестве идеологического тарана, когда им это удобно — и поэтому им крайне важно оказать сопротивление Западу.

Именно по этой причине США оказываются в странной и потенциально опасной ситуации, поскольку Белый дом подписал с Манилой договор об обороне и — хотя «взаимный» характер обязательств по соглашению смехотворен, — он не меняет того факта, что руководство и общественность Филиппин считают, что США должны будут прийти на помощь Маниле в случае начала вооруженного конфликта.

Риск состоит в том, что надежда на поддержку США может подтолкнуть Манилу к более жесткой позиции, чем ранее считалось разумным. Такой риск всегда присутствует, когда малое государство получает поддержку со стороны крупных. Поэтому ситуация может перейти к эскалации очень быстро, если поддерживаемая страна начнет вести себя необдуманно. Нужно, подчеркивает автор, только вспомнить, что случилось с царской Россией, когда она приняла решение поддержать Сербию против Австро-Венгрии.

В Китае уже подозревают, что США используют Филиппины в качестве пешки против интересов Пекина в Южно-Китайском море. Так, некоторые официальные лица КНР высказывают мнение, что именно по указке Вашингтона Манила и обратилась в арбитраж в Гааге.

Таким образом, Белому дому нужно очень внимательно отнестись к потенциальным угрозам. Оборонный союз с Филиппинами является неразумным обязательством, в результате заключения которого США угрожает целый ряд опасностей, поэтому его необходимо расторгнуть.

Но даже если официальные лица США и не готовы заходить так далеко, они должны по меньшей мере донести до правительства президента Филиппин Родриго Роа Дутерте, что США не потерпят глупых провокаций, направленных против Пекина. Манила должна удовольствоваться символической дипломатической победой, которой и является решение арбитража в Гааге, поскольку оно не дает Филиппинам карт-бланша на оспаривание могущества Китая в Южно-Китайском море. И конечно же, не дает оно и возможности поступать так, если существует риск втягивания США в вооруженный конфликт.