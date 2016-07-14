Оренбург, 14 июля, 2016, 08:18 — ИА Регнум. С 1 апреля по настоящее время авиакомпанией «Россия» задержано 11 рейсов на срок свыше двух часов, что составляет 2% от всего объема рейсов, выполняемых авиакомпанией из аэропорта «Оренбург». Задержки не носят систематический характер и вызваны исключительно заботой об обеспечения абсолютной безопасности полетов, заявил 13 июля на встрече с губернатором Оренбургской области Юрием Бергом генеральный директор авиакомпании «Россия» Дмитрий Сапрыкин, сообщили корреспонденте ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Табло рейсов в аэропорту

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Глава региона и гендиректор авиакомпании обсудили организационные и технические мероприятия по недопущению значительных задержек и отмены рейсов, выполняемых из Москвы в Оренбург и из Оренбурга в Москву, а также привлечение к полетам специалистов оренбургского филиала авиакомпании и вопросы транспортной доступности Оренбуржья.

Губернатор акцентировал внимание на необходимости планомерного увеличения налета кабинных экипажей сотрудников Оренбургского филиала авиакомпании «Россия». В свою очередь Дмитрий Сапрыкин сказал, что руководство авиакомпании предпринимает все необходимые действия по стандартизации системы планирования работы экипажей во всех филиалах перевозчика. В конечном итоге это позволит привести налет оренбургских летчиков и бортпроводников к среднему уровню по всей авиакомпании.

В июне 2016 года в силу организационных мероприятий средний налет бортпроводников оренбургского филиала был незначительным. Сейчас ситуация постепенно нормализуется и к концу июля средний налет бортпроводников Оренбургского филиала авиакомпании «Россия» вырастет вдвое.

Также на встрече обсуждались вопросы необходимости сохранения маршрутной сети авиакомпании из Оренбурга и увеличения транспортной доступности региона. Сейчас авиакомпания «Россия» выполняет из/в Оренбург 176 рейсов в месяц.

Добавим, что днем ранее (12 июля) вопросы занятости, загруженности и привлечения к полетам оренбургских специалистов оренбургская делегация обсуждала на встрече с заместителем генерального директора АО «АК «Россия» Леонидом Клигерманом. По словам главы Оренбуржья юрия Берга, остался круг вопросов, который требовал дополнительной проработки на более высоком уровне, поэтому 13 июля состоялась встреча с гендиректором АК «Россия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году АК «Оренбургские авиалинии» ликвидируется. Процесс ликвидации вызвал возмущение и протест. Коллектив «Оренбургских авиалиний» направлял обращение к президенту РФ Владимиру Путину, полномочному представителю президента России в Приволжском федеральном округе Михаилу Бабичу, губернатору Оренбуржья Юрию Бергу, в котором выражал озабоченность в связи с планами по ликвидации предприятия, массовыми сокращениями и переводом лётно-технического персонала на работу в другие города страны.

26 января во время рабочей встречи губернатора и представителей ПАО «Аэрофлот», АО «Авиакомпания «Россия» и АО «Оренбургские авиалинии» председатель совета директоров «Оренбургских авиалиний» Вадим Зигман заявил, что компания «Оренбургские авиалинии» будет присоединена к компании «Россия» путем ликвидации. Это юридический процесс займет текущий календарный год.

Ранее заявлялось, что из 2065 сотрудников «Оренбургских авиалиний» работа будет предложена более 1,5 тысячи человек. В первую очередь это пилоты, бортпроводники и технический персонал. Причем для первых двух категорий обсуждалось введение вахтового режима работы.

На заседании Совета директоров ПАО «Аэрофлот» 28 января принято решение о создании филиала авиакомпании «Россия» в Оренбурге.

Филиал авиакомпании уже начал полноценную работу. На данный момент штатная численность филиала составляет более 1000 человек. Еще 121 человек входит в подразделение, занимающееся техническим ремонтом и обслуживанием самолетов — Оренбургский филиал ООО «А-Техникс».