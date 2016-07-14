Владивосток, 14 июля, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Жители приморского города Находка массово жалуются на состояние корпусов городской больницы — во многих помещениях попросту невозможно в достойных условиях оказывать медицинскую помощь. Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM председатель регионального отделения «Российского союза женщин ВМФ» по Тихоокеанскому флоту, член ОНФ Любовь Рязапова, на деле многочисленные факты ненадлежащего состояния учреждения подтвердились: здесь и вопросы к ремонту, и ущемление интересов маломобильных граждан, и прочие нарекания.

ОНФ Помещение Находкинской городской больницы Приморья

Читайте также: Медицине Приморья не хватает кадров, оборудования и реальных зарплат

Читайте также: Медики Приморья настаивают на возвращении системы распределения в вузах

Проверка показала, что Находкинская городская больница действительно нуждается в ремонте. На стенах образовались трещины и сколы, на дверях облупилась краска, на многих входах рассохлось полотно. Лестничные марши обвиты паутиной, что говорит о нарушении температурного и влажностного режимов. В нескольких палатах нашли склады хозяйственного и строительного инвентаря, тут же хранятся старые окна и стеклопакеты.

Кроме того, инспекция установила, что возле большинства больничных корпусов отсутствуют пандусы для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На автомобильной парковке мест для инвалидов нет. Хирургическое отделение не оснащено лифтами, что в значительной степени затрудняет транспортировку малоподвижных пациентов.

На фоне многочисленных нареканий к состоянию зданий Находкинской городской больницы существенных вопросов к медицинскому персоналу в процессе мониторинга не было.

«Жалобы на неудовлетворительное состояние палат в ряде отделений больницы и мест общего пользования активистам ОНФ поступили от жителей Находки, которые были вынуждены обращаться за медицинской помощью в данное медучреждение», — обозначила Любовь Рязапова.

Сегодня по итогам общественного мониторинга будет подано обращение в адрес региональных и муниципальных властей, чтобы те в дальнейшем предприняли меры по улучшению ситуации.

Читайте также: Санитарки в тубдиспансере в Приморье на себе выносят трупы пациентов

Как сообщало ИА REGNUM, в Находкинском городском округе есть ещё одно проблемное учреждение здравоохранения — краевой противотуберкулёзный диспансер №4. Местное руководство не считает нужным финансировать услуги катафалка, поэтому санитаркам приходиться на себе выносить трупы пациентов. Чаще всего персонал работает с проблемными людьми, иногда и бомжами, в условиях отсутствия памперсов и перчаток.