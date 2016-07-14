Рио-де-Жанейро, Бразилия, 14 июля, 2016, 08:11 — ИА Регнум. Всемирно известный бразильский футболист Пеле сочинил и записал песню к предстоящим Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро. Бывший форвард сообщил об этом в своем микроблоге в Twitter.

Знаменитый удар Пеле на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 1965 год

Песня называется «Надежда». Автор поделится ею с публикой 15 июля.

Напомним, известный бразильский футболист увлекается музыкой очень давно. В 1969 году он записал несколько песен вместе с популярной бразильской певицей Элис Режиной, а затем и сам сочинил несколько композиций.

Пеле признан лучшим футболистом ХХ века Международной федерацией футбола (ФИФА). Кроме того, в 1999 году Международный олимпийский комитет (МОК) назвал его спортсменом столетия, хотя Пеле никогда не принимал участия в состязаниях Олимпийских игр.

XXXI летние Олимпийские игры пройдут с 5 по 21 августа 2016 года в Рио-де-Жанейро. Впервые Олимпийские игры будут организованы в Южной Америке.