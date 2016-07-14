Пекин, 14 июля, 2016, 08:02 — ИА Регнум. Сотрудникам правоохранительных органов Чжэньцзяна удалось предотвратить самоубийство ребенка, поссорившегося со своими родителями. По словам очевидцев, после ожесточенного спора с мамой ребенок бросился под колеса проезжающих автомобилей, дежуривший неподалеку полицейский сумел остановить поток машин и спас ребенка.

danramirez Ребенок

Женщина и ребенок были немедленно доставлены в отделение полиции, где с ними провел работу профессиональный психолог. Как стало известно, ребенок решился на отчаянный шаг из-за стресса, оказываемого на него учебой и плотным графиком занятий даже в летние каникулы, пишет «Янцзы вансинь».

Ребенок рассказал психологу, что его мать неоднократно избивала его из-за неуспеваемости. Сотрудники полиции проведут внутреннюю проверку по данному факту. В настоящий момент мать и ее сын находятся дома, женщина пообещала уделять больше внимания сыну и его отдыху.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Министерство образования КНР опубликовало заявление, согласно которому с мая по декабрь 2016 г. во всех учебных заведениях КНР пройдут мероприятия, направленные на предотвращение случаев издевательств над школьниками и студентами.