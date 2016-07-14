Москва, 14 июля, 2016, 07:45 — ИА Регнум. Движение электропоездов между станциями «фиолетовой» ветки московской подземки осуществляется в штатном режиме, сообщает 14 июля официальный твиттер метрополитена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Движение в московском метро

«Таганско-Краснопресненская л. Движение от Выхино до Котельников восстановлено», — говорится в сообщении.

Отмечено, что все станции метрополитена открыты для входа и выхода пассажиров, движение поездов соответствует графику.

Ранее в метро сообщили об отсутствии движения поездов между станциями «Котельники» и «Выхино» по техническим причинам. Кроме того, станции «Лермонтовский проспект», «Жулебино», «Котельники» были закрыты. В настоящее время причины сбоя на указанной ветке устанавливаются.