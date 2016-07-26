Дамаск, 14 июля, 2016, 07:39 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад надеется остаться в истории в качестве человека, который защищал свою страну от терроризма. Об этом глава государства заявил в интервью NBC News.

mil.ru ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии

«Надеюсь, в историю войду как защитник своей страны от террористов и захватчиков, — сказал Асад. — Когда ты борешься с террористами — вплоть до их уничтожения — это не жестокость, это — патриотизм».

При этом глава государства добавил, что ход войны в Сирии удалось переломить благодаря вмешательству России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» (запрещена в России) и «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России).