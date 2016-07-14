Калининград, 14 июля, 2016, 07:56 — ИА Регнум. Ценовая политика российских авиакомпаний, осуществляющих рейсы из Калининграда в Москву, не способствует ни развитию внутреннего туризма, ни нормальной жизнедеятельности российского эксклава. Такой вывод следует из анализа тарифной сетки пяти авиакомпаний, совершающих рейсы из Калининграда в столицу.

kgd.aero Калининградский аэропорт «Храброво»

В настоящее время минимальная цена билета из Калининграда в Москву и обратно на ближайшие дни составляет 28 тыс. рублей (предложение «Нордавиа», при этом самолёт приземляется в Москве в 23:00). «Ютэйр» предлагает билет за 32 тыс. рублей, «Уральские авиалинии» — за 43 тыс. рублей, «Аэрофлот» — за 56 тыс. рублей, S7 — за 67 тыс. рублей.

Следует отметить, что все эти цены крайне неустойчивые. Корреспондент ИА REGNUM сам столкнулся с ситуацией, когда несколько дней назад зашёл на сайт одной из компаний «прицениться» (билет стоил 18 тыс. рублей). Решив купить билет на следующий день, автор этих строк был удивлён, когда система предложила до Москвы минимальный тариф уже в 24 тыс. рублей.

В мае 2016 года Росавиация отрапортовала, что приступила к субсидированию билетов из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург. Было сказано, что спецтарифы в размере 3800 рублей действуют для всех граждан страны с 15 мая по 15 октября. Также Росавиация уточняла, что с 2016 года льготные авиабилеты можно приобрести не только в городских авиакассах, но и через интернет на официальном сайте авиаперевозчика.

Однако никаких льготных билетов на сайтах авиакомпаний сейчас нет. В городской кассе Калининграда корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что билеты «за три восемьсот» были выкуплены ещё в мае. Государство на эти цели выделяло 462 млн рублей, рассчитывая растянуть удовольствие до октября. Но только с января по май 2016 года калининградский аэропорт «Храброво» увеличил на внутренних авиалиниях пассажиропоток на 23%, обслужив 560 тыс. пассажиров. Не надо быть провидцем, чтобы спрогнозировать дальнейший рост турпотока в Калининград в летние месяцы.

Тем временем пользователи оставляют в соцсетях антипатриотичные комментарии. Вот некоторые из них:

«За ТАКИЕ деньги можно прекрасно отдохнуть на Средиземке, и море тёплое, и погода замечательная!!!»

«Я тут посчитала перелет плюс проживание, так получается прекрасный отдых за границей и масса удовольствия, тепла и сервиса…»

«Купили с женой билеты из Варшавы до Эйндховена (город в Голландии. — ИА REGNUM ), 8000 рублей на двоих! Туда и обратно!!! Брали за две недели до вылета! О чем вы пишите!!! Наши воздушные перевозчики зажрались и мало им всё!!! Билет от Гданьска до Варшавы на самолёте стоит 9 злотых (150 рублей. — ИА REGNUM )!!! Как на маршрутке! Тут всё просто — государство регулирует! Хочешь летать далеко, внутренние рейсы в нагрузку! Только по низкой цене»,

«А по «России-24» только что прошла реклама «Калининград культурный сезон».

«Вот именно, а планировали миллионы туристов… миллионы!!! Обещали дешёвые билеты… А мы — в ЗОНЕ… ни в Польшу, ни в Россию…((((как в тюрьме…»

«Дочь из Питера вылететь не может, билет 10 с хр… тысяч рублей, полный капец. Едем на поезде!»

«Как раз не в отпуск, а по важным причинам надо лететь в Калининград. Уже 4 дня пытаюсь найти хотя бы что-то приемлемое. 2 человека туда-обратно 138 тысяч! 138, Карл!!! Нечего сказать! Вечно какое-то рвачество на всём совершенно».

Ценовая политика не осталась не замеченной чиновниками. По словам мэра Калининграда Александра Ярошука, проблема с билетами была озвучена на совещании у Игоря Шувалова во время его визита в Калининград на минувшей неделе. При этом градоначальник только масло в огонь подлил: «В следующем году из-за ремонта полосы время работы аэропорта будет сокращено, поэтому станет ещё сложнее сюда добраться».

Ярошук также уточнил, что на совещании с Шуваловым были даны поручения железной дороге сделать максимально скоростной маршрут с остановками лишь в Вильнюсе и Минске. Но, во-первых, это сказка про белого бычка (подобные поручения даются и благополучно херятся на протяжении последних десяти лет).

А во-вторых и это самое главное, внушительную часть населения Калининградской области составляют те, кому закрыт либо не рекомендован выезд заграницу, даже транзитом через Литву. Это военнослужащие, прокурорские работники, сотрудники спецслужб, разного рода силовики, а кроме того, ближайшие родственники некоторых из вышеперечисленных категорий.