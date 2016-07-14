Брюссель, 14 июля, 2016, 07:23 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что переговоры Совета Россия — НАТО (СРН) не принесли результата по украинскому вопросу. Со стороны России поступило конструктивное предложение по безопасности в воздушном пространстве, сообщает Associated Press.

nato.int Йенс Столтенберг

Столтенберг после встречи, состоявшейся накануне, 13 июля, подвёл общие итоги дебютных переговоров СРН. Вопрос по сложившейся на Украине обстановке остался не решённым: стороны не пришли ко взаимопониманию.

«Не могу сказать, что сегодня мы были на одной волне», — заметил генсек НАТО.

Столтенберг отметил, что со стороны НАТО России была передана информация о принятых на саммите альянса, прошедшем в Варшаве 8−9 июля, решениях. Достигнутые на саммите соглашения касались приняты «с целью повышения нашей безопасности входящих в альянс государств.

«Россия, в свою очередь, сообщила нам о шагах, которые она предпринимает», — поведал Столтенберг.

Москва предложила ввести постоянное использование при боевых вылетах над Балтийским морем радиолокационных ответчиков. Таким образом существенно будет снижен риск столкновений самолётов. НАТО в дальнейшем будет рассматривать российское предложение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июля постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко по итогам заседания СРН заявил, что для нормализации отношения между РФ и альянсом необходимо снижение военной активности альянса вблизи российских границ.