Пекин, 14 июля, 2016, 07:17 — ИА Регнум. В ходе очередного брифинга пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР Лу Кан в очередной раз обратился к властям Южной Кореи с призывом отказаться от размещения американских комплексов ПРО THAAD.

srf.ch Американский комплекс ПРО THAAD

«Пекин призывает Сеул задуматься о последствиях размещения американской системы ПРО на Корейском полуострове. Развертывание THAAD приведет к еще большей напряженности, кроме того базирование данных комплексов в непосредственной близости от государственных границ напрямую вредит стратегическим интересам Китая», — отметил официальный представитель МИД КНР.

Китайский дипломат подчеркнул, что в случае, если США и Южная Корея не приостановят развертывание комплексов THAAD, Китай примет любые меры для защиты своего суверенитета и национальных интересов, пишет «Наньцзао жибао».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, американская противоракетная система THAAD, которая в ближайшее время появится в Южной Корее, будет направлена исключительно против Северной Кореи, а не в отношении третьих стран. Об этом заявил глава южнокорейского МИД Юн Бён Се, комментируя протесты правительств России и Китая.