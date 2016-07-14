Новосибирск, 14 июля, 2016, 08:07 — ИА Регнум. Жаркая отпускная пора началась в Новосибирской области. Специалисты в сфере туризма отмечают, что именно июль-август являются самыми активными месяцами туристического сезона. «Традиционно у нас люди привыкли отдыхать в эти летние месяцы, отдыхают семьями, с детьми перед школой, перед учебой студенты. И поэтому сейчас очень большой спрос на авиабилеты — отсюда и их более высокая стоимость. Сэкономить могут те, кто заранее приобретал билеты. Такая тенденция наблюдается ежегодно. Мы рекомендуем планировать свой отдых заранее», — заявила ИА REGNUM исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Светлана Фоменко.

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При этом, по ее словам, общеэкономическая ситуация, безусловно, накладывает отпечаток на туристический бизнес. «Он в первую очередь подвержен этому влиянию. Пониманием, что люди стараются экономить, в первую очередь, на приобретении каких-то больших покупок и на отдыхе. Тем не менее, мы также понимаем, что наши клиенты долгое время отдыхали в летний период и сейчас стараются. Люди понимают, что им необходим отпуск, и в любом случае ннаходят возможности для этого. Есть возможность сэкономить, например, взять меньше дней, или категорию отеля сменить», — отметила исполнительный директор НАТО.

Не потеряли интерес новосибирцы и к Турции — уже на следующей неделе на турецкие курорты полетят первые рейсы из Новосибирска. «Указом президента у нас отменен запрет на формирование турпродукта нашими туркомпаниями в Турцию. И сейчас операторы активно работают в этом направлении. Запрет снят на реализацию туров на базе регулярных рейсов. А по чартерному направлению сейчас вопрос прорабатывается на правительственном уровне. Предложение программ — достаточно объемная работа, которая ведется операторами и сейчас еще находится в процессе. Но при этом нужно учитывать и то, что сезон из Новосибирска заканчивается в начале октября. Времени остается не так много. Поэтому операторы в авральном режиме работают. Люди привыкли отдыхать в Турции и сейчас хотят видеть то, к чему они привыкли. В 20-х числах июля полетят первые рейсы из Новосибирска в Турцию. Есть предложения разные по дням отдыха — на шесть дней, на двенадцать. Цена, соответственно, тоже разная: на двоих — 60 тысяч на недельный отдых и около ста тысяч — на 12 дней. Это опять же ориентировочные цены», — сказала Фоменко, подчеркнув, что новосибирцы интересуются отдыхом в Турции — особый интерес у тех, кто не запланировал свой отпуск заранее и любит отдыхать именно здесь.

Пока новосибирцы стараются на летние каникулы уехать куда-нибудь на море, жители Юго-Восточной Азии, наоборот, приезжают посмотреть сибирский регион. Сейчас власть и бизнес Новосибирской области активно работают над развитием регионального туризма.

«Это совместная работа по приему иностранных граждан. Здесь у нас в лидерах Юго-Восточная Азия — те направления, с которыми нас связывают прямые авиарейсы. Китай, в первую очередь, так как у нас регулярные авиасообщения с пятью городами. Активно едут китайские туристы в рамках соглашения по безвизовым спискам групповым. Для примера, если в 2013 году было около 200 принятых наших китайских друзей, то в 2015 году их количество увеличилось до 5,5 тысяч. И сейчас ожидаем прирост, потому что наши операторы, турфирмы, которые занимаются приемом иностранных граждан, активно работают в этом направлении. Сейчас открылся рейс в Сеул — тоже ждем корейский туристов. Безусловно, ранее активно к нам ездили европейские туристы, но сейчас их количество снизилось», — отметила ИА REGNUM эксперт.