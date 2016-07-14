Санья, Китай, 14 июля, 2016, 05:04 — ИА Регнум. 12 июля у причала военно-морской базы НОАК в провинции Хайнань состоялась торжественная церемония ввода в состав военного флота КНР самого современного ракетного эсминца «Инчуань».

81.cn Ракетный эсминец «Инчуань»

Заместитель командующего Южным флотом ВМС НОАК Чжоу Сюймин лично передал капитану нового эсминца флаг КНР и боевое знамя корабля. Ракетный эсминец «Инчуань» является четвертым кораблем китайского проекта 052D — данные корабли были полностью разработы в КНР без помощи иностранных специалистов, пишет «Сина синьвэнь».

156-метровое судно способно развивать скорость до 30 узлов. Экипаж составляет 280 матросов и офицеров. «Инчуань», водоизмещение которого составляет 7,5 тыс. тонн, способен нести противолодочный вертолет Ка-28 или Z-9C.

Все корабли проекта 052D отличаются широким спектром защитных средств. «Хэфэй» способен поражать воздушные, надводные и подводные цели. Еще одной особенностью судна является его низкая радиолокационная заметность.

На кораблях типа 052D впервые на китайских эсминцах отказались от размещения револьверных установок вертикального пуска ракет. Китайские инженеры сделали ставку на более функциональные установки вертикального пуска на 8 зенитных, противолодочных или тактических крылатых ракет каждый (всего 64 ракеты). 4 модуля расположены в носовой части корабля перед надстройкой, 4 других — в кормовой части надстройки перед вертолётным ангаром. Противолодочное оружие представлено трёхтрубным торпедным аппаратом и 4 18-ствольными реактивными бомбомётами.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, предыдущий корабль проекта 052D — эсминец «Хэфэй» был принят в состав ВМС НОАК в декабре 2015 г. В настоящее время на китайских верфях еще строится 8 эсминцев данного типа.